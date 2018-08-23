Обзор важнейших событий 23 августа 2018 года

Минск, 23 августа. 23 августа в Минске на 53-м году жизни скоропостижно скончался основатель информационной компании БелаПАН Алесь Липай. Прощание с ним пройдет в субботу, 25 августа, в столичном храме святого Архангела Михаила (находится на пересечении улиц Шаранговича и Янковского). Проститься с Алесем можно будет с 21.30 до 10.30 утра воскресенья. Затем процессия отправится в Руденск, где Алесь Липай будет похоронен рядом со своей мамой и сестрой.



23 августа состоялась встреча премьер-министра Сергея Румаса с послом Российской Федерации в Беларуси Александром Суриковым. "Обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества в различных сферах", — сообщила пресс-служба правительства без уточнения подробностей. Встреча состоялась после прошедших накануне в Сочи переговоров глав Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Посол России в Беларуси 77-летний Александр Суриков работает на этой должности 12 лет. Слухи о его скорой отставке распространились в СМИ в июне-июле. Сообщалось, что главным кандидатом на должность посла был губернатор Краснодарского края РФ экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев, но его кандидатуру не согласовал Минск.



Распоряжением премьер-министра Беларуси от 22 августа № 249р утверждено распределение обязанностей между премьер-министром, его заместителями и руководителем аппарата Совета министров, сообщила пресс-служба правительства. Так, премьер-министр Сергей Румас осуществляет непосредственное руководство деятельностью правительства, курирует вопросы внутренних дел, иностранных дел, обороны, бюджета, финансов, государственной безопасности, юстиции, обеспечивает общее руководство и контроль за инвестиционной деятельностью, выполнением важнейших параметров прогноза социально-экономического развития, исполнением республиканского бюджета. Руководитель правительства также координирует вопросы взаимодействия с Национальным собранием, Конституционным судом, Верховным судом, государственным секретариатом Совета безопасности, Генеральной прокуратурой, Национальным банком, Следственным комитетом.



Партия БНФ призывает суд к принципиальности при изучении доказательств по делу лидера независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и руководителя минской городской структуры организации Игоря Комлика и вынесению "единственно возможного и справедливого решения" в виде оправдательного приговора. "Превращение правосудия в средство осуществления политически мотивированного преследования оппонентов власти на основании манипулятивных и сомнительных или бездоказательных обвинений является недопустимым", — подчеркивается в заявлении партии. С самого начала дело против Федынича и Комлика имело политический подтекст, считают в партии. "Выдвинутые в адрес руководителей профсоюза обвинения в уклонении от уплаты налогов выглядели продолжением тревожной тенденции, когда позорные обвинения в финансовых злоупотреблениях служат средством для давления и дискредитации активных субъектов гражданского общества", — считает председатель Партии БНФ Григорий Костусев, который выступил с заявлением от имени организации.



Указ президента об участии населения в финансировании тепловой модернизации домов планируется подписать до конца текущего года, сообщил 23 августа на пресс-конференции заместитель генерального директора гособъединения "Минское городское жилищное хозяйство" Тимофей Кремез. "Думаю, что до конца года этот документ будет подписан. Сейчас он проходит стадию согласования. После подписания он будет доведен до СМИ и населения", — сказал он. Как сообщалось, проектом указа предусматривается тепловая модернизация с участием средств населения. Будет разработан механизм кредитования граждан, ЕБРР под это выделяет 20 млн евро. Ранее первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило сообщил, что государство выделит порядка 85% средств на тепловую модернизацию, поскольку из общих затрат на капитальный ремонт жилья до 50% средств идет именно на тепловую модернизацию.