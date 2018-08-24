Соболенко сыграет в полуфинале крупного теннисного турнира в Нью-Хейвене

Минск, 24 августа. Арина Соболенко (25-е место в рейтинге ВТА) вышла в полуфинал теннисного турнира в Нью-Хейвене (США) с призовым фондом 799 тыс. долларов.



В третьем круге первая ракетка Беларуси взяла верх над Белиндой Бенчич из Швейцарии (43) — 6:3, 6:2.



В 1/16 финала белорусская спортсменка выиграла у австралийки Саманты Стосур (64) — 6:3, 6:2, в следующем раунде она одолела прошлогоднюю победительницу турнира — выступающую за Австралию уроженку Москвы Дарью Гаврилову (24) — 6:3, 6:7 (6:8), 7:5.



За выход в финал Соболенко поборется с девятой ракеткой мира Юлией Гёргес из Германии.