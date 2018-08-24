Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/24/969890/
Дата распечатки: 24.08.2018 08:25
 
24.08.2018 06:34 Спорт

Соболенко сыграет в полуфинале крупного теннисного турнира в Нью-Хейвене

Минск, 24 августа. Арина Соболенко (25-е место в рейтинге ВТА) вышла в полуфинал теннисного турнира в Нью-Хейвене (США) с призовым фондом 799 тыс. долларов.

В третьем круге первая ракетка Беларуси взяла верх над Белиндой Бенчич из Швейцарии (43) — 6:3, 6:2.

В 1/16 финала белорусская спортсменка выиграла у австралийки Саманты Стосур (64) — 6:3, 6:2, в следующем раунде она одолела прошлогоднюю победительницу турнира — выступающую за Австралию уроженку Москвы Дарью Гаврилову (24) — 6:3, 6:7 (6:8), 7:5.

За выход в финал Соболенко поборется с девятой ракеткой мира Юлией Гёргес из Германии.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 24 Август 2018, 08:25
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск