24.08.2018 08:37 Политика
Лукашенко: Интенсивный белорусско-украинский диалог в полной мере отвечает интересам обеих стран
Минск, 24 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Украины Петра Порошенко с Днем независимости.
"Убежден, что добрые и дружественные отношения между нашими народами будут и в дальнейшем служить надежной опорой для развития двустороннего взаимодействия во всех сферах", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Белорусский руководитель отметил, что интенсивный межгосударственный диалог и практическое раскрытие потенциала белорусско-украинского сотрудничества в полной мере отвечают интересам обеих стран.
Лукашенко, сообщает пресс-служба, пожелал Порошенко "крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успешной реализации всех начинаний, а гражданам братской Украины — счастья, мира и процветания".
"Убежден, что добрые и дружественные отношения между нашими народами будут и в дальнейшем служить надежной опорой для развития двустороннего взаимодействия во всех сферах", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Белорусский руководитель отметил, что интенсивный межгосударственный диалог и практическое раскрытие потенциала белорусско-украинского сотрудничества в полной мере отвечают интересам обеих стран.
Лукашенко, сообщает пресс-служба, пожелал Порошенко "крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успешной реализации всех начинаний, а гражданам братской Украины — счастья, мира и процветания".