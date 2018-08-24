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Дата распечатки: 24.08.2018 10:15
 
24.08.2018 08:37 Политика

Лукашенко: Интенсивный белорусско-украинский диалог в полной мере отвечает интересам обеих стран

Минск, 24 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Украины Петра Порошенко с Днем независимости.

"Убежден, что добрые и дружественные отношения между нашими народами будут и в дальнейшем служить надежной опорой для развития двустороннего взаимодействия во всех сферах", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский руководитель отметил, что интенсивный межгосударственный диалог и практическое раскрытие потенциала белорусско-украинского сотрудничества в полной мере отвечают интересам обеих стран.

Лукашенко, сообщает пресс-служба, пожелал Порошенко "крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успешной реализации всех начинаний, а гражданам братской Украины — счастья, мира и процветания".
БелаПАН.

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