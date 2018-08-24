Светлогорский ЦКК приступил к отгрузке сульфатной беленой целлюлозы на экспорт

Минск, 24 августа. ОАО "Светлогорский ЦКК" приступило к отгрузке сульфатной беленой целлюлозы на экспорт, сообщила пресс-служба концерна "Беллесбумпром".



Первая партия новой продукции (220 тонн) была отгружена 23 августа в адрес мирового трейдера — компании "Экман". Целлюлоза загружена в 10 морских контейнеров, которые автотранспортом будут доставлены в порт Клайпеды и далее отправятся в страну поставки — Китай.



С начала запуска завода в июле уже произведено более 6 тысяч тонн целлюлозы. Завод вышел на загрузку мощностей выше 60%. Порядка тысячи тонн целлюлозы заказано местными переработчиками, остальной объем реализуется на экспорт.



С выходом на проектные мощности завод будет производить 400 тыс. тонн целлюлозы в год, из них 300 тыс. тонн планируется экспортировать.



Как отметила пресс-служба, добавленная стоимость на целлюлозных производствах значительно превышает создаваемую в других деревообрабатывающих секторах. Экспорт тонны целлюлозы приносит в пять раз больше валюты, чем экспорт древесины, из которой она произведена.



Как сообщалось, при пусконаладочных работах на Светлогорском ЦКК в декабре 2017 года Светлогорск и окрестности, в частности деревню Якимова Слобода, накрыло вонью. Люди жаловались на удушье, кашель, проблемы со здоровьем. Руководство завода утверждало, что "дурнопахнущие газы" не оказывают негативного влияния на здоровье. Позже стало известно, что это меркаптаны. Пусконаладочные работы были приостановлены.



Руководство ЦКК обещает, что мониторинг состояния окружающей среды будет осуществляться центром гигиены и эпидемиологии, лабораториями Республиканского центра аналитического контроля, Белгидрометом, аккредитованной лабораторией ОАО "Светлогорский ЦКК".