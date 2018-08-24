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Дата распечатки: 24.08.2018 13:18
 
24.08.2018 11:50 Экономика, Общество

Беларусь и Китай планируют сотрудничать по вопросам противодействия коррупции

Минск, 23 августа. Беларусь и Китай планируют сотрудничать в противодействии коррупции.

Как сообщала пресс-служба Комитета госконтроля, вопросы двустороннего сотрудничества обсудили 23 августа на встрече в Минске председатель КГК Леонид Анфимов и посол Китая в Беларуси Цуй Циминь.

Предполагается, что направления взаимодействия двух ведомств будут прописаны в совместном меморандуме, работа над которым ведется в настоящее время.
Марина Носова, БелаПАН.

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