Беларусь и Китай планируют сотрудничать по вопросам противодействия коррупции

Минск, 23 августа. Беларусь и Китай планируют сотрудничать в противодействии коррупции.



Как сообщала пресс-служба Комитета госконтроля, вопросы двустороннего сотрудничества обсудили 23 августа на встрече в Минске председатель КГК Леонид Анфимов и посол Китая в Беларуси Цуй Циминь.



Предполагается, что направления взаимодействия двух ведомств будут прописаны в совместном меморандуме, работа над которым ведется в настоящее время.