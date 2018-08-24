В Минске в лесном массиве вчера вечером произошел взрыв, никто не пострадал

Минск, 24 августа. 23 августа в вечернее время в лесном массиве на территории Партизанского района Минска произошел взрыв, никто не пострадал, сообщил в "Телеграмм" Следственный комитет.



"Прибывшей на место следственно-оперативной группе местные жители указали на танковый снаряд без взрывателя, который был ими обнаружен в поле неподалеку. Снаряд был изъят и уничтожен", — отметил СК.