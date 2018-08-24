24.08.2018 12:53 Политика
МИД Беларуси: Наделение нового посла России в Беларуси статусом спецпредставителя свидетельствует о высоком уровне белорусско-российского сотрудничества
Минск, 24 августа. Наделение нового посла России в Беларуси статусом спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами "свидетельствует об особом характере, серьезном масштабе и высоком уровне белорусско-российского сотрудничества". Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, комментируя назначение Михаила Бабича послом России в Беларуси.
"Происходит ротация послов, для дипломатической службы это нормальный процесс. При этом сегодня, прежде всего, хотели бы поблагодарить убывающего посла России Александра Сурикова за его многолетнюю искреннюю работу и весомый вклад в развитие наших отношений", — сказал Глаз.
Минск рассчитывает, что статус спецпредставителя позволит новому главе российской дипломатической миссии "более эффективно и оперативно решать комплекс вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, что очень важно для обеих наших стран", добавил пресс-секретарь МИД.
Бабич назначен послом России в Беларуси 24 августа. Соответствующий указ № 495 подписал российский президент Владимир Путин.
Еще одним указом, № 496, Бабич назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.
В связи с новыми назначениями Путин освободил Бабича от должности полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.
В должности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Бабич работал с 15 декабря 2011 года. Он кандидат экономических наук, член партии "Единая Россия". Был председателем правительства Чеченской Республики с ноября 2002 года по февраль 2003-го.
Как отмечали ранее эксперты РБК, "совмещение должности посла в другом государстве с должностью спецпредставителя президента — достаточно редкий случай в российской дипломатической практике. Например, две должности совмещали Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов, которые были послами на Украине и одновременно спецпредставителями президента по развитию торгово-экономических отношений с этой страной".
РБК подчеркивает, что должность спецпредставителя президента дает послу дополнительные рычаги влияния: помимо традиционной дипломатической работы по линии МИД он может по своему направлению ставить задачи российским органам исполнительной власти, собирать совещания с участием чиновников правительства.
Как заявил источник агентства, поскольку отношения Москвы и Минска время от времени складываются непросто, президенту важно иметь в Беларуси не просто посла, а человека с дополнительными возможностями.
Предыдущий посол России в Беларуси, 77-летний Александр Суриков, проработал на этой должности 12 лет.
"Происходит ротация послов, для дипломатической службы это нормальный процесс. При этом сегодня, прежде всего, хотели бы поблагодарить убывающего посла России Александра Сурикова за его многолетнюю искреннюю работу и весомый вклад в развитие наших отношений", — сказал Глаз.
Минск рассчитывает, что статус спецпредставителя позволит новому главе российской дипломатической миссии "более эффективно и оперативно решать комплекс вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, что очень важно для обеих наших стран", добавил пресс-секретарь МИД.
Бабич назначен послом России в Беларуси 24 августа. Соответствующий указ № 495 подписал российский президент Владимир Путин.
Еще одним указом, № 496, Бабич назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.
В связи с новыми назначениями Путин освободил Бабича от должности полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.
В должности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Бабич работал с 15 декабря 2011 года. Он кандидат экономических наук, член партии "Единая Россия". Был председателем правительства Чеченской Республики с ноября 2002 года по февраль 2003-го.
Как отмечали ранее эксперты РБК, "совмещение должности посла в другом государстве с должностью спецпредставителя президента — достаточно редкий случай в российской дипломатической практике. Например, две должности совмещали Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов, которые были послами на Украине и одновременно спецпредставителями президента по развитию торгово-экономических отношений с этой страной".
РБК подчеркивает, что должность спецпредставителя президента дает послу дополнительные рычаги влияния: помимо традиционной дипломатической работы по линии МИД он может по своему направлению ставить задачи российским органам исполнительной власти, собирать совещания с участием чиновников правительства.
Как заявил источник агентства, поскольку отношения Москвы и Минска время от времени складываются непросто, президенту важно иметь в Беларуси не просто посла, а человека с дополнительными возможностями.
Предыдущий посол России в Беларуси, 77-летний Александр Суриков, проработал на этой должности 12 лет.