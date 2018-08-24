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Дата распечатки: 24.08.2018 14:52
 
24.08.2018 13:18 Политика, Общество

Практически всех подозреваемых по "делу БелТА" вызывают в Следственный комитет

Минск, 24 августа. Всех подозреваемых по "делу БелТА", кроме Алексея Жукова, 27 августа вызывают в Следственный комитет для проведения процессуальных действий с участием адвокатов.

Как сообщалось, утром 7 августа Следственный комитет распространил информацию о том, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".

"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщила 7 августа пресс-служба СК.

В редакциях независимых СМИ и у некоторых журналистов и редакторов 7—9 августа прошли обыски. Были также задержаны главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, редакторы ООО "ТутБай Медиа" Галина Уласик и Анна Ермаченок, собкор "Немецкой волны" Павел Быковский, редактор интернет-сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Все они провели несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. Перед освобождением с них взяли подписку о неразглашении.

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы и США.
БелаПАН.

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