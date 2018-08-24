Минск, 24 августа. 24 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи российский рубль резко укрепился после обвального падения накануне.



По итогам торгов курс евро снизился на 0,0019 рубля (0,08%) и составил 2,3753 рубля.



Курс доллара США не изменился и остался на отметке 2,0560 рубля.



Курс российского рубля вырос на 0,0353 рубля (1,18%) и составил 3,0327 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля. Стоимость барреля нефти Brent поднялась выше отметки 75 долларов впервые с середины июля.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 0,7348 рубля и составил 67,7911 рубля.