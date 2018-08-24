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Дата распечатки: 24.08.2018 14:51
 
24.08.2018 13:30 Экономика, Финансы

Российский рубль резко укрепился после обвального падения накануне

Минск, 24 августа. 24 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи российский рубль резко укрепился после обвального падения накануне.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0019 рубля (0,08%) и составил 2,3753 рубля.

Курс доллара США не изменился и остался на отметке 2,0560 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0353 рубля (1,18%) и составил 3,0327 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля. Стоимость барреля нефти Brent поднялась выше отметки 75 долларов впервые с середины июля.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 0,7348 рубля и составил 67,7911 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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