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Дата распечатки: 24.08.2018 14:52
 
24.08.2018 13:55 Политика, Общество

Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе

Минск, 24 августа. Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе, сообщила пресс-служба главы государства. 

Указом № 348 "О назначении и освобождении судей" Александр Паутов освобожден от должности судьи Верховного суда с последующим уведомлением об этом Совета Республики и назначен судьей и председателем экономического суда города Минска. Вместо него в состав президиума Верховного суда включен судья Анатолий Гарновский.

На новый пятилетний срок председателем экономического суда Витебской области назначен Олег Киенко, председателем Гомельского областного суда — Сергей Шевцов, заместителем председателя Минского областного суда —  Геннадий Клещенок.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи и председатели различных судов в регионах Беларуси.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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