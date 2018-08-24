Минск, 24 августа. Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе, сообщила пресс-служба главы государства.



Указом № 348 "О назначении и освобождении судей" Александр Паутов освобожден от должности судьи Верховного суда с последующим уведомлением об этом Совета Республики и назначен судьей и председателем экономического суда города Минска. Вместо него в состав президиума Верховного суда включен судья Анатолий Гарновский.



На новый пятилетний срок председателем экономического суда Витебской области назначен Олег Киенко, председателем Гомельского областного суда — Сергей Шевцов, заместителем председателя Минского областного суда — Геннадий Клещенок.



Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи и председатели различных судов в регионах Беларуси.