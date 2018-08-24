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Дата распечатки: 24.08.2018 23:11
 
24.08.2018 21:45 Общество

За семь месяцев текущего года в ДТП пострадало почти на 80% детей больше, чем годом ранее

Минск, 24 августа. За семь месяцев текущего года в Минске зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, сообщает УГАИ Мингорисполкома.

В результате ДТП были травмированы 32 ребенка, что на 77,8% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. 64,5% пострадавших детей — пешеходы, 22,6% — пассажиры, 12,9 % — велосипедисты.

В 10 ДТП с участием несовершеннолетних установлена вина детей, в 21 происшествии — вина взрослых.

Госавтоинспекция отмечает, что в целях повышения безопасности дорожного движения в Минске с начала года построено пять светофоров: ул. Глебки — ресторан "МакДональдс", ул. Рогачевская — ул. Проектируемая № 5, ул. Стариновская — ул. Почтовая, ул. Стариновская — ул. Никифорова, ул. Стариновская — ул. Скорины. Искусственные неровности с ограничением скоростного режима до 40 км/ч на проезжей части установлены в 27 местах столицы. Кроме того, установлено более 5.500 метров и подготовлены предложения на установку более 3.000 метров ограничивающих пешеходных ограждений.

Установлены информационные щиты "Внимание — дети", "Школа". Инспекторы ГАИ будут дежурить вблизи учебных заведений, контролировать безопасную перевозку несовершеннолетних пассажиров, а также эвакуировать автомобили, припаркованные с нарушением правил дорожного движения возле школ и детских садов.

С 25 августа по 5 сентября в стране будет проводиться специальное мероприятие "Внимание — дети!". В это время водители в светлое время суток должны двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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