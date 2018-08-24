24.08.2018 16:16 Общество, Политика
Обсерватория по защите правозащитников: Приговор Федыничу и Комлику должен быть отменен
Минск, 24 августа. Судебный процесс над лидерами независимого профсоюза РЭП Геннадием Федыничем и Игорем Комликом был политически мотивированным и в значительной мере не соответствовал гарантиям справедливого судебного разбирательства, приговор должен быть отменен. Об этом говорится в заявлении Обсерватории по защите правозащитников, которое приводит сайт spring96.org.
Обсерватория направляла в Беларусь миссию для наблюдения за судебным процессом.
"По мнению властей, в период с 2011 по 2012 годы Федынич и Комлик вступили в сговор с целью получения финансирования из-за рубежа в виде переводов на банковский счет в Вильнюсе (Литва), а также снятия и переправки наличных в Беларусь с помощью коллег, не предоставляя при этом информацию об этих операциях властям", — отмечается в заявлении.
Сегодня суд вынес решение, согласно которому лидеры РЭП признаны виновными по всем пунктам обвинения и приговорены к четырем годам ограничения свободы без тюремного заключения, штрафу и пяти годам ограничения на занятие официальных должностей.
"Суд представлял собой захватывающее зрелище. Одним из самых ярких эпизодов стало неожиданное признание платного информатора КГБ. Но он также стал и пародией на правосудие, — заявил присутствовавший на процессе руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной федерации прав человека Илья Нузов. — Не было никаких показаний или других доказательств, имеющих отношение к инкриминируемому периоду, и власти сфабриковали практически всю доказательную базу для принятия решения, которое подтверждает политический характер дела".
В заявлении Обсерватории по защите правозащитников отмечается, что во время судебного разбирательства по меньшей мере шесть свидетелей заявили, что их досудебные показания были получены путем угроз, запугивания и другого давления со стороны властей во время первоначального дознания. "Хотя судья Федорова инициировала проведение проверки этих заявлений уже во время судебного разбирательства, эта проверка не была беспристрастной и тщательной, способной эффективно выявить противоправные действия со стороны властей", — отмечается в документе.
Более того, подчеркивает правозащитная организация, обвинение "было построено вокруг ключевых доказательств, в том числе неавторизованных банковских записей из литовского банка, а также информации о банковском счете и денежных потоках от иностранных организаций, полученных с использованием анонимной учетной записи электронной почты". "Свидетели со стороны обвинения отказались предоставить какую-либо конкретную информацию о том, как были собраны эти доказательства, в общих чертах ссылаясь на ход "следственной работы". Эти факты в значительной степени влияют на законность и надежность таких доказательств, а также на способность Комлика и Федынича подготовить адекватную защиту", — говорится в заявлении обсерватории.
По мнению правозащитной структуры, данными действиями власти нарушают международные обязательства Беларуси в области прав человека и свою собственную Конституцию, поэтому обвинительный приговор должен быть отменен в результате апелляции.
Обсерватория по защите правозащитников была создана в 1997 году Международной федерацией прав человека и Всемирной организацией против пыток. Ее цель — вмешательство для предотвращения или устранения ситуаций репрессий против правозащитников.
Обсерватория направляла в Беларусь миссию для наблюдения за судебным процессом.
"По мнению властей, в период с 2011 по 2012 годы Федынич и Комлик вступили в сговор с целью получения финансирования из-за рубежа в виде переводов на банковский счет в Вильнюсе (Литва), а также снятия и переправки наличных в Беларусь с помощью коллег, не предоставляя при этом информацию об этих операциях властям", — отмечается в заявлении.
Сегодня суд вынес решение, согласно которому лидеры РЭП признаны виновными по всем пунктам обвинения и приговорены к четырем годам ограничения свободы без тюремного заключения, штрафу и пяти годам ограничения на занятие официальных должностей.
"Суд представлял собой захватывающее зрелище. Одним из самых ярких эпизодов стало неожиданное признание платного информатора КГБ. Но он также стал и пародией на правосудие, — заявил присутствовавший на процессе руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной федерации прав человека Илья Нузов. — Не было никаких показаний или других доказательств, имеющих отношение к инкриминируемому периоду, и власти сфабриковали практически всю доказательную базу для принятия решения, которое подтверждает политический характер дела".
В заявлении Обсерватории по защите правозащитников отмечается, что во время судебного разбирательства по меньшей мере шесть свидетелей заявили, что их досудебные показания были получены путем угроз, запугивания и другого давления со стороны властей во время первоначального дознания. "Хотя судья Федорова инициировала проведение проверки этих заявлений уже во время судебного разбирательства, эта проверка не была беспристрастной и тщательной, способной эффективно выявить противоправные действия со стороны властей", — отмечается в документе.
Более того, подчеркивает правозащитная организация, обвинение "было построено вокруг ключевых доказательств, в том числе неавторизованных банковских записей из литовского банка, а также информации о банковском счете и денежных потоках от иностранных организаций, полученных с использованием анонимной учетной записи электронной почты". "Свидетели со стороны обвинения отказались предоставить какую-либо конкретную информацию о том, как были собраны эти доказательства, в общих чертах ссылаясь на ход "следственной работы". Эти факты в значительной степени влияют на законность и надежность таких доказательств, а также на способность Комлика и Федынича подготовить адекватную защиту", — говорится в заявлении обсерватории.
По мнению правозащитной структуры, данными действиями власти нарушают международные обязательства Беларуси в области прав человека и свою собственную Конституцию, поэтому обвинительный приговор должен быть отменен в результате апелляции.
Обсерватория по защите правозащитников была создана в 1997 году Международной федерацией прав человека и Всемирной организацией против пыток. Ее цель — вмешательство для предотвращения или устранения ситуаций репрессий против правозащитников.