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Дата распечатки: 24.08.2018 18:31
 
24.08.2018 17:20 Политика, Общество

По данным правозащитников, задержанных у Дома правосудия активистов повезут в ИВС на Окрестина

Минск, 24 августа. Задержанных 24 августа у Дома правосудия в Минске активистов повезут в ИВС на Окрестина, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

После оглашения приговора по делу лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика возле Дома правосудия, где проходил процесс, общественные активисты провели пикет в поддержку независимого профсоюза. Они развернули бело-красно-белые флаги, флаги профсоюза РЭП и "Европейской Беларуси". Примерно через 10 минут к ним подъехал красный автобус с сотрудниками ОМОН, которые задержали активных пикетчиков.

По данным правозащитников, задержано 11 человек: Алесь Абрамович (Борисов), Ольга Николайчик, Леонид Кулаков, Майя Наумова, Владимир Невмержицкий, Павел Мрочко (Брест), Александр Чмыхов (Бобруйск), Максим Винярский, Николай Статкевич, Тамара Зайцева (Калинковичи), Андрей Хренков. Всех доставили в УВД Московского района Минска.

По информации правозащитников, у мужчин в РУВД забрали шнурки, а один из сотрудников управления сообщил, что всех задержанных "оформляют на сутки" и ждать их сегодня не имеет смысла. Вероятно, в понедельник, 27 августа, состоятся суды.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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