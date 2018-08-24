Белорусско-китайская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству обсудила двустороннее взаимодействие

Минск, 24 августа. 24 августа в Пекине заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас принял участие в совместном заседании комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству под председательством заместителя министра экономики Александра Червякова и заместителя министра коммерции КНР (в ранге министра) Фу Цзыина.



Как сообщает пресс-служба МИД, в рамках заседания комиссии были рассмотрены наиболее актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе развитие Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", кредитно-инвестиционное сотрудничество, двустороннее взаимодействие белорусских и китайских государственных предприятий, межрегиональное сотрудничество и наращивание экспорта белорусских товаров и услуг в Китай.



В своем выступлении на заседании комиссии Дапкюнас подчеркнул исключительную важность для Беларуси первой Китайской международной выставки импорта, которая состоится 5 — 10 ноября в Шанхае, как возможности придать новый импульс экспортным поставкам белорусских товаров и услуг в Китай. Дипломат назвал предстоящую выставку "уникальным шансом для белорусских предприятий закрепиться на одном из крупнейших мировых рынков".



Заместитель министра также обратил внимание на важность последовательного движения в направлении формирования здорового торгового баланса между Беларусью и Китаем и подчеркнул возможность достижения этой цели с учетом интересов обеих стран.



По итогам заседания комиссии подписан протокол и достигнута договоренность продолжать развивать двустороннее торгово-экономическое сотрудничество в атмосфере взаимного доверия и уважения.