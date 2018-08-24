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Дата распечатки: 24.08.2018 14:51
 
24.08.2018 14:01 Экономика, Беларусь — Евросоюз, Общество

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности продуктов посетит Минск

Минск, 24 августа. Визит еврокомиссара по вопросам охраны здоровья и безопасности продовольственных продуктов Винятиса Андрукайтиса в Минск состоится 27 августа.

Как сообщает представительство ЕС в Беларуси, еврокомиссар встретится с заместителем премьер-министра Михаилом Русым, а также с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия, директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем, министром здравоохранения Валерием Малашко и заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко.

"Я с нетерпением жду плодотворных дискуссий с нашими белорусскими коллегами, в том числе по вопросам болезней животных, включая африканскую чуму свиней, двустороннего доступа к рынкам, противомикробной резистентности, вакцинации и неинфекционных заболеваний", — заявил Андрукайтис накануне визита.

28 августа еврокомиссар ознакомится с ходом реализации проекта, который осуществляется в Новогрудке (Гродненская область) при финансовой поддержке Евросоюза, а также посетит Литовский центр образования, культуры и информации в Рымдюнах (Островецкий район Гродненской области).
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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