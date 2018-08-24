Оглашение приговора лидерам профсоюза РЭП

Председатель профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич и глава минской городской организации, бухгалтер профсоюза Игорь Комлик приговорены к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и без конфискации имущества. Кроме того, до вступления приговора в силу они должны находиться под подпиской о невыезде и в течение пяти лет не имеют права занимать руководящие должности.



Такой приговор огласил 24 августа суд Советского района Минска под председательством судьи Марины Федоровой.



Суд также постановил взыскать с Федынича и Комлика более 47 тыс. рублей в доход государства.