Около 20 человек задержаны после оглашения приговора лидерам профсоюза РЭП

Около 20 человек задержаны 24 августа возле Дома правосудия в Минске после оглашения приговора лидерам профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику.



После вынесения приговора часть активистов, которые присутствовали в суде, в том числе Николай Статкевич, Ольга Николайчик, Максим Винярский, Леонид Кулаков, устроили пикет у входа в здание. Они развернули несколько бело-красно-белых флагов и флаг с символикой профсоюза РЭП. Статкевич выступил с речью. "Сегодня взялись за профсоюзы, завтра придут к каждому", — сказал он.



За происходящим наблюдали десятки сотрудников милиции в штатском во главе с представителями руководства ГУВД Мингорисполкома. Спустя 10 минут после начала пикета к протестующим из здания суда вышел дежурный милиционер и попросил прекратить акцию. Еще через несколько минут к Дому правосудия подъехал автобус с сотрудниками ОМОНа, которые задержали практически всех протестующих.