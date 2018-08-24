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Дата распечатки: 24.08.2018 16:41
 
24.08.2018 14:14 Фото

Около 20 человек задержаны после оглашения приговора лидерам профсоюза РЭП

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Около 20 человек задержаны 24 августа возле Дома правосудия в Минске после оглашения приговора лидерам профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику.

После вынесения приговора часть активистов, которые присутствовали в суде, в том числе Николай Статкевич, Ольга Николайчик, Максим Винярский, Леонид Кулаков, устроили пикет у входа в здание. Они развернули несколько бело-красно-белых флагов и флаг с символикой профсоюза РЭП. Статкевич выступил с речью. "Сегодня взялись за профсоюзы, завтра придут к каждому", — сказал он.

За происходящим наблюдали десятки сотрудников милиции в штатском во главе с представителями руководства ГУВД Мингорисполкома. Спустя 10 минут после начала пикета к протестующим из здания суда вышел дежурный милиционер и попросил прекратить акцию. Еще через несколько минут к Дому правосудия подъехал автобус с сотрудниками ОМОНа, которые задержали практически всех протестующих.
Фото Сергея Балая, БелаПАН.

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