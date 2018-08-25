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Дата распечатки: 25.08.2018 02:33
 
25.08.2018 00:33 Спорт

Соболенко вышла в финал крупного теннисного турнира в Нью-Хейвене

Минск, 25 августа. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (25-е место в рейтинге ВТА) вышла в финал турнира в Нью-Хейвене (США) с призовым фондом 799 тыс. долларов.

В ночь на 25 августа первая ракетка Беларуси взяла верх над девятой ракеткой мира Юлией Гёргес из Германии — 6:4, 7:6 (7:3).

В 1/16 финала белорусская спортсменка выиграла у австралийки Саманты Стосур (64) — 6:3, 6:2, в 1/8 финала одолела прошлогоднюю победительницу турнира — выступающую за Австралию уроженку Москвы Дарью Гаврилову (24) — 6:3, 6:7 (6:8), 7:5, а в четвертьфинале была сильнее швейцарки Белинды Бенчич (43) — 6:3, 6:2.

В решающем матче Соболенко встретится с победительницей полуфинала Карла Суарес Наварро (Испания, 30) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, 72). На счету белорусской спортсменки пока нет выигранных соревнований основного тура ВТА.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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