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Дата распечатки: 25.08.2018 11:32
 
25.08.2018 10:12 Общество

Лукашенко поздравил жителей и гостей Солигорска с 60-летием со дня образования города

Минск, 25 августа. Александр Лукашенко поздравил жителей и гостей Солигорска с 60-летием со дня образования города.

"В первую очередь это праздник тех, кто своим упорным трудом закладывал основу мощного производственного потенциала не только Солигорска, но и столичного региона, страны в целом. В народе говорят, что лицо города определяют его жители. Шахтеры, стоявшие у истоков города, как никто другой, понимают ценность принципов, на которых строится суверенная Беларусь, — честность, справедливость, порядочность, важность сохранения мира и безопасности в нашем государстве", — говорится в поздравлении.

Глава государства уверен, что такое же отношение сформировано и у молодого поколения, которое принимает эстафету славных дел и ответственности за судьбу своей малой родины.
БелаПАН.

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