В Минске в запрещенном для купания карьере утонул 15-летний подросток

Минск, 25 августа. В запрещенном для купания карьере в Минске утонул 15-летний подросток.





Как сообщает МЧС, 24 августа в 15.06 на номер "101" от очевидца поступило сообщение о тонущем человеке в техническом водоеме по ул. Горецкого. Очевидец сообщил, что пять минут назад ребенок скрылся под водой.







Прибывшими к месту вызова подразделениями на поверхности воды никого не наблюдалось.





В 15.37 работники республиканского отряда специального назначения с глубины 2-х метров на расстоянии 7 метров от берега обнаружили и вытащили из воды 15-летнего подростка без признаков жизни.





Школьник приехал из Бешенковичей Витебской области. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.