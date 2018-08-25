Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/25/970098/
Дата распечатки: 25.08.2018 11:32
 
25.08.2018 10:17 Общество

В Минске в запрещенном для купания карьере утонул 15-летний подросток

Минск, 25 августа. В запрещенном для купания карьере в Минске утонул 15-летний подросток.

Как сообщает МЧС, 24 августа в 15.06 на номер "101" от очевидца поступило сообщение о тонущем человеке в техническом водоеме по ул. Горецкого. Очевидец сообщил, что пять минут назад ребенок скрылся под водой.

Прибывшими к месту вызова подразделениями на поверхности воды никого не наблюдалось.

В 15.37 работники республиканского отряда специального назначения с глубины 2-х метров на расстоянии 7 метров от берега обнаружили и вытащили из воды 15-летнего подростка без признаков жизни.

Школьник приехал из Бешенковичей Витебской области. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Алексей Орешко, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Суббота, 25 Август 2018, 11:32
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск