Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/25/970128/
Дата распечатки: 25.08.2018 17:41
 
25.08.2018 16:45 Экономика, Финансы

"Райффайзен-Лизинг" стал партнером Банка развития по программе поддержки малого и среднего предпринимательства

Минск, 25 августа. ОАО "Банк развития Республики Беларусь" и СООО "Райффайзен-Лизинг" подписали генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию. 

Как отмечает пресс-служба Банка развития, деятельность "Райффайзен-Лизинг" направлена на предоставление высококачественных услуг и установление долгосрочного взаимовыгодного партнерства. "Райффайзен-Лизинг" обладает значительным опытом оказания лизинговых услуг широкому кругу предприятий основных отраслей экономики и является универсальной компанией по видам предоставляемого в лизинг имущества.

Таким образом, субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность получить финансирование не только в банках-партнерах, но и через лизинговые организации Беларуси, в частности через СООО "Райффайзен-Лизинг" и ООО "АСБ Лизинг", отмечается в сообщении.

Справка БелаПАН. СООО "Райффайзен-Лизинг" создано в 2005 году и входит в крупнейшую австрийскую банковскую группу Raiffeisen Group. По результатам рейтинга, составляемого Ассоциацией лизингодателей Беларуси, компания традиционно является одной из наиболее эффективных и устойчивых среди лизинговых компаний в Республике Беларусь.

Разработанная Банком развития принципиально новая программа финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) стартовала в 2014 году. Главная ее цель — обеспечение и расширение доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам, а также возможностей по проведению операций лизинга для реализации инвестиционных проектов на разных стадиях развития их бизнеса.
Алексей Орешко, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Суббота, 25 Август 2018, 17:41
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск