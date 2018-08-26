Соболенко выиграла первый в карьере турнир ВТА

Минск, 26 августа. 20-летняя представительница Беларуси Арина Соболенко выиграла первый в карьере турнир Женской теннисной ассоциации (ВТА).



В ночь на 26 августа в финальном матче соревнований в Нью-Хейвене (Коннектикут, США) с призовым фондом 799 тыс. долларов № 25 мирового рейтинга и первая ракетка Беларуси победила испанку Карлу Суарес Наварро (30) со счетом 6:1, 6:4.



В первом круге (1/16 финала) белорусская спортсменка выиграла у австралийки Саманты Стосур (64) — 6:3, 6:2, затем одолела прошлогоднюю победительницу турнира — выступающую за Австралию уроженку Москвы Дарью Гаврилову (24) — 6:3, 6:7 (6:8), 7:5, в четвертьфинале была сильнее швейцарки Белинды Бенчич (43) — 6:3, 6:2, а в полуфинале взяла верх над девятой ракеткой мира Юлией Гёргес из Германии — 6:4, 7:6 (7:3).



"Я очень рада своему первому титулу, — приводит слова Соболенко сайт ВТА. — Это непередаваемые ощущения". Она заявила о готовности защитить титул в следующем сезоне.



Арина Соболенко "отправила свое звездное лето на новые высоты", отмечается в релизе, посвященном финальному матчу в Нью-Хейвене.



В начале 2018 года Соболенко занимала 73-е место в рейтинге ВТА, в начале июня — 48-е.