Скончался американский сенатор Джон Маккейн, неоднократно критиковавший белорусские власти

Минск, 26 августа. За четыре дня до своего 82-летия скончался известный американский сенатор, кандидат в президенты США на выборах 2008 года, ветеран войны во Вьетнаме Джон Маккейн. У него была опухоль мозга.



Маккейн известен многочисленными резкими высказываниями в адрес белорусских властей. В 2011 году он назвал Александра Лукашенко "безжалостным, жестоким, брутальным тираном, который на самом деле выбрал неправильную сторону". "Режимы тирании существуют везде, они не ограничиваются только Ближним Востоком, — сказал Маккейн. — Очень скоро господин Лукашенко может быть заменен вслед за другими тиранами мира".



В 2004 году сенатор поддержал Акт о демократии в Беларуси. По его словам, смена режима в Беларуси планируется не оружием и военными действиями, а с помощью международного давления. На это заявление отреагировал Лукашенко: "Не переживайте — ни в Беларуси, ни в России — по поводу свержения Лукашенко какими-то сенаторами. Не они меня ставили на эту должность, не им меня свергать. У нас есть белорусский народ, который хорошо умеет и свергать, и назначать. Только ему принадлежит это право".