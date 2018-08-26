Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/26/970156/
Дата распечатки: 26.08.2018 06:03
 
26.08.2018 05:35 Политика

Скончался американский сенатор Джон Маккейн, неоднократно критиковавший белорусские власти

Минск, 26 августа. За четыре дня до своего 82-летия скончался известный американский сенатор, кандидат в президенты США на выборах 2008 года, ветеран войны во Вьетнаме Джон Маккейн. У него была опухоль мозга.

Маккейн известен многочисленными резкими высказываниями в адрес белорусских властей. В 2011 году он назвал Александра Лукашенко "безжалостным, жестоким, брутальным тираном, который на самом деле выбрал неправильную сторону". "Режимы тирании существуют везде, они не ограничиваются только Ближним Востоком, — сказал Маккейн. — Очень скоро господин Лукашенко может быть заменен вслед за другими тиранами мира".

В 2004 году сенатор поддержал Акт о демократии в Беларуси. По его словам, смена режима в Беларуси планируется не оружием и военными действиями, а с помощью международного давления. На это заявление отреагировал Лукашенко: "Не переживайте — ни в Беларуси, ни в России — по поводу свержения Лукашенко какими-то сенаторами. Не они меня ставили на эту должность, не им меня свергать. У нас есть белорусский народ, который хорошо умеет и свергать, и назначать. Только ему принадлежит это право".
Дмитрий Власов, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Воскресенье, 26 Август 2018, 06:03
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск