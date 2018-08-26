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Дата распечатки: 26.08.2018 12:05
 
26.08.2018 11:05 Политика

Лукашенко и Асад обменялись посланиями по случаю 25-летия установления дипотношений между Беларусью и Сирией

Минск, 26 августа. Александр Лукашенко и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообащет пресс-служба президента, Лукашенко в своем послании отметил, что "за прошедшую четверть столетия Беларусью и Сирией были установлены прочные связи, которые характеризуются высоким уровнем доверия и искренней дружбой".

"Минск и Дамаск разделяют взгляд на необходимость построения многополярного мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности государств, праве каждой страны самостоятельно определять путь развития согласно ожиданиям своего народа", — отметил белорусский лидер.

"Особым образом белорусско-сирийские отношения были испытаны во время войны с терроризмом в Сирии. В годы лихолетья Беларусь всегда была рядом, стремилась поддержать ваши стремления в борьбе с этим глобальным злом. Как с удовлетворением сегодня можно наблюдать, война заканчивается победой Сирийской арабской армии, а общество, объединенное под вашим лидерством, возвращается к обычной жизни. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны", — говорится в поздравлении.

В свою очередь Башар Асад выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству и взаимодействию "по всем вопросам во имя блага, процветания, развития и прогресса стран, а также в интересах двух дружественных народов и ради мировой безопасности и стабильности".

Президент Сирии высоко оценил позицию Беларуси в отношении войны в Сирии, а также отметил оказанную поддержку сирийскому народу в борьбе против терроризма, сообщает пресс-служба.
БелаПАН.

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