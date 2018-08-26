В Минске прощаются с Алесем Липаем

Минск, 26 августа. В Минске в ритуальном зале на улице Ольшевского, 12 26 августа проходит церемония прощания с основателем информационной компании БелаПАН и интернет-газеты Naviny.by Алесем Липаем. Он скоропостижно скончался 23 августа на 53-м году жизни.



Сначала в присутствии родных прошло отпевание покойного по православной традиции. Затем проститься с Алесем смогли его многочисленные коллеги и друзья, представители дипломатического корпуса.



После полудня процессия отправится из Минска в Руденск (Пуховичский район), где Алеся Липая похоронят рядом с его матерью и сестрой.



