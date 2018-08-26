Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/26/970179/
Дата распечатки: 26.08.2018 16:43
 
26.08.2018 15:31 Общество

В Минске простились с Алесем Липаем

Минск, 26 августа. В Минске 26 августа прошла церемония прощания с основателем информационной компании БелаПАН и интернет-газеты Naviny.by Алесем Липаем. Он скоропостижно скончался 23 августа в одной из столичных клиник на 53-м году жизни.
Сначала в присутствии родных в ритуальном зале на улице Ольшевского, 12, прошло отпевание покойного по православной традиции. Затем проститься с Алесем смогли его многочисленные коллеги и друзья, известные политики, представители дипломатического корпуса — всего около полутора сотен человек.

Во время церемонии главный редактор БелаПАН Ирина Левшина эмоционально обратилась к своему другу и коллеге со словами: "Алесь, мы здесь, твоя редакция. В какой рай ты бы ни попал, ты всегда будешь нашим сердцем, мозгом, стержнем. Спасибо тебе за БелаПАН. За то, что дал нам возможность работать достойно и свободно даже при этой власти. Даже в эти черные дни без тебя наши обе ленты продолжают обновляться. Потому что ты научил нас так работать. Потому что мы знаем, как для тебя важно сохранить БелаПАН. Я обещаю, что мы сделаем все возможное, чтобы так было всегда. Ты оттуда нас сберегай и направляй. Я даже не прощаюсь — будем на связи, увидимся".

Около полудня процессия отправилась из Минска в Руденск (Пуховичский район), на местном кладбище которого состоялись похороны. Алеся Липая похоронили рядом с его матерью и сестрой.

Алесь Липай — основатель и руководитель информационного агентства БелаПАН, старейшего независимого информационного агентства в Беларуси, которое работает с 1991 года. Член Союза белорусских писателей и Белорусского ПЕН-центра. Первую книгу поэзии "Пад снегам" издал в 2000 году. В 2007 году вышел сборник поэзии "Рэшта", в 2017-м — "Абдымкі".

Родился в 1966 году в деревне Андросовщина Копыльского района (Минская область). В 1988 году во время учебы на факультете журналистики БГУ преследовался за участие в изготовлении самиздатовской стенгазеты "Лірнік". В конце 1980-х годов — участник общества молодых литераторов "Тутэйшыя". В 1988 году стал первым корреспондентом "Радыё Свабода" в Беларуси.

В 1991 году во время работы в газете "Знамя юности" вел белорусскоязычную страницу "Родны склон". Автор перевода на белорусский язык договора о выводе ядерного оружия из Беларуси. В начале 1990-х годов организовал перевозку в Беларусь более тысячи книг, изданных белорусской диаспорой в Германии, и распространил их по школам и библиотекам. В июне 1996 года во время операции по освобождению детей, взятых в заложники террористом в детском саду в Минске, брал интервью у террориста, отвлекая тем самым его внимание на себя.

В 2004 году БелаПАН под руководством Липая был удостоен премии имени Дмитрия Завадского "За мужество и профессионализм" как "подтверждение безупречной репутации БелаПАН и признание высокого профессионализма журналистов".

В 2005 году информационная компания БелаПАН была названа лауреатом премии имени Герда Буцериуса "Молодая пресса Восточной Европы".

В 2006 году БелаПАН и его интернет-газета Naviny.by получили премию Рунета в номинации "За пределами Ru".
БелаПАН.

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