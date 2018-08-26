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Дата распечатки: 26.08.2018 16:43
 
26.08.2018 16:10 Спорт

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вошла в топ-20 мирового одиночного рейтинга

Минск, 26 августа. 20-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает движение вверх в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В новой версии, которая опубликована на официальном сайте WTA, Соболенко с 2.140 очками находится на 20-й позиции (+5 мест по сравнению с предыдущим рейтингом).

Это лучшая позиция в мировом рейтинге для Соболенко в карьере. Напомним, такое продвижение в рейтинге связано с победой белоруски на крупном турнире в Нью-Хейвене (Коннектикут, США) с призовым фондом 799 тысяч долларов.

В ночь на 26 августа в финальном матче первая ракетка Беларуси победила испанку Карлу Суарес Наварро (30-я в рейтинге) со счетом 6:1, 6:4. Для Соболенко это первая в карьере победа на турнире WTA.

В начале 2018 года Соболенко занимала 73-е место в рейтинге WTA, в начале июня — 48-е.

В первой сотне мирового рейтинга находятся еще три белоруски. 24-летняя Александра Саснович занимает 33-е место (+4, 1.425 очков). 19-летняя Вера Лапко находится на 72-й (-2, 849 очков) строке. 28-летняя Виктория Азаренко поднялась с 80-го на 79-е (821 очко) место.

Возглавляет мировой рейтинг 26-летняя румынка Симона Халеп (8.061 очко).
Александр Ванкович, БелаПАН.

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