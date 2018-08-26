Минское хоккейное "Динамо" проиграло все матчи на предсезонном турнире "Кубок ЛЖД"

Минск, 26 августа. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" проиграл все матчи на предсезонном турнире "Кубок ЛЖД" и занял последнее место.



26 августа, в заключительный день турнира, "Динамо" по буллитам уступило ярославскому "Локомотиву" — 2:3.



До этого минчане 21 августа проиграли рижским одноклубникам (1:2), 22 августа были слабее швейцарского "Давоса" (4:6), 23 августа набрали первое очко на турнире, проиграв по буллитам "Ак Барсу" (2:3).



Таким образом, в четырех матчах белорусский клуб набрал два очка. Всего в предсезонке "Динамо" проиграло 9 из 10 матчей.



Напомним, в прошлом сезоне минчане не вышли в плей-офф КХЛ. Несмотря на это, руководство клуба приняло решение оставить у руля команды канадского главного тренера Горди Дуайера.