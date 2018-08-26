Минск, 26 августа. Молодежная организация Партии БНФ "Моладзь БНФ" учреждает премию имени Джона Маккейна, который скончался 25 августа на 82-м году жизни.



Как отмечает пресс-служба "Моладзі БНФ", Маккейн был человеком, "который боролся за свободу во всем мире, решительно выступал против несправедливости, поддерживал независимость Беларуси не только словом, но и делом".



"В честь выдающегося политика и друга нашей страны "Моладзь БНФ" учреждает премию "За поддержку Беларуси и преданность белорусскому делу", которая будет вручаться иностранцу, внесшему значительный вклад в поддержку независимости Беларуси, культурное, политическое развитие нашей страны или поднявшему белорусский вопрос на международной арене", — сообщает пресс-служба молодежной организации Партии БНФ.



Вручение премии, начиная с 2019 года, будет проходить в день рождения Джона Маккейна (29 августа). Также в ближайшее время активисты начнут работу над переводом и озвучиванием недавно вышедшего документального фильма "Джон Маккейн, по ком звонит колокол".



"От имени всей белорусской молодежи "Моладзь БНФ" выразила искренние соболезнования всем родным и близким этого выдающегося политика, — говорится в сообщении "Моладзі БНФ". — Прощайте, сенатор. Вы мужественно и самоотверженно боролись за свободу и демократию всю свою жизнь, а мы продолжим это дело дальше. Покойтесь с миром".



Американский сенатор, кандидат в президенты США на выборах 2008 года, ветеран войны во Вьетнаме Джон Маккейн скончался за четыре дня до своего 82-летия. У него была опухоль мозга.



Маккейн известен многочисленными резкими высказываниями в адрес белорусских властей. В 2011 году он назвал Александра Лукашенко "безжалостным, жестоким, брутальным тираном, который на самом деле выбрал неправильную сторону". "Режимы тирании существуют везде, они не ограничиваются только Ближним Востоком, — сказал Маккейн. — Очень скоро господин Лукашенко может быть заменен вслед за другими тиранами мира".



В 2004 году сенатор поддержал Акт о демократии в Беларуси. По его словам, смена режима в Беларуси планируется не оружием и военными действиями, а с помощью международного давления. На это заявление отреагировал Лукашенко: "Не переживайте — ни в Беларуси, ни в России — по поводу свержения Лукашенко какими-то сенаторами. Не они меня ставили на эту должность, не им меня свергать. У нас есть белорусский народ, который хорошо умеет и свергать, и назначать. Только ему принадлежит это право".