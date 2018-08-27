Минский метрополитен перешел на зимний график работы

Минск, 27 августа. С 27 августа метрополитен перешел на зимний режим работы, сообщила пресс-служба предприятия.



В соответствии с новым графиком, станции открыты для пассажиров с 5.30 до 0.40, станция "Купаловская" со стороны ул. К.Маркса — с 7.00 до 21.00.



Первые поезда с конечных станций по рабочим дням отправляются в 5.32 со станций "Малиновка" и "Уручье"; в 5.33 — "Могилевская" и "Каменная Горка"; по субботам в 5.32 со станций "Уручье", "Малиновка", "Каменная Горка", в 5.33 — "Могилевская"; по воскресеньям в 5.32 со станций "Уручье", "Малиновка", в 5.33 — "Могилевская", "Каменная Горка".



Последние поезда с конечных станций "Малиновка", "Уручье" и "Каменная Горка" отправляются в 00.42; со станции "Могилевская" — в 00.43.



Интервал движения поездов в утренние часы пик с 7.00 до 09.00 и в вечерние часы пик с 17.00 до 19.00 составляет две минуты на первой и второй линиях. По пятницам вечерний час пик на обеих линиях начинается с 16.00 и заканчивается в 18.30. Не в часы пик интервалы составляют от 2 до 15 минут.



Расписание движения поездов до 6.00 и после 23.00 доступно пассажирам на информационных досках в кассовых залах и в торцах пассажирских платформ каждой станции.