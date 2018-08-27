Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/27/970213/
Дата распечатки: 27.08.2018 11:08
 
27.08.2018 09:54 Общество

Минский метрополитен перешел на зимний график работы

Минск, 27 августа. С 27 августа метрополитен перешел на зимний режим работы, сообщила пресс-служба предприятия.

В соответствии с новым графиком, станции открыты для пассажиров с 5.30 до 0.40, станция "Купаловская" со стороны ул. К.Маркса — с 7.00 до 21.00.

Первые поезда с конечных станций по рабочим дням отправляются в 5.32 со станций "Малиновка" и "Уручье"; в 5.33 — "Могилевская" и "Каменная Горка"; по субботам в 5.32 со станций "Уручье", "Малиновка", "Каменная Горка", в 5.33 — "Могилевская"; по воскресеньям в 5.32 со станций "Уручье", "Малиновка", в 5.33 — "Могилевская", "Каменная Горка".

Последние поезда с конечных станций "Малиновка", "Уручье" и "Каменная Горка" отправляются в 00.42; со станции "Могилевская" — в 00.43.

Интервал движения поездов в утренние часы пик с 7.00 до 09.00 и в вечерние часы пик с 17.00 до 19.00 составляет две минуты на первой и второй линиях. По пятницам вечерний час пик на обеих линиях начинается с 16.00 и заканчивается в 18.30. Не в часы пик интервалы составляют от  2 до 15 минут.

Расписание движения поездов до 6.00 и после 23.00 доступно пассажирам на информационных досках в кассовых залах и в торцах пассажирских платформ каждой станции.
Марина Носова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Понедельник, 27 Август 2018, 11:08
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск