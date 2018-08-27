Подготовлен проект указа о спецрежиме оздоровления проблемных сельхозпредприятий

Минск, 27 августа. С целью оздоровления предприятий АПК, которые не могут самостоятельно рассчитываться по накопленным долгам, подготовлен проект указа, который предусматривает специальный режим оздоровления сельхозорганизаций.

Проект госрешения уже внесен на рассмотрение главы государства, сообщил начальник главного управления финансов агропромышленного комплекса Минфина Алексей Гиль в своей статье, опубликованной в последнем номере журнала "Финансы, учет, аудит", издаваемого министерством.



"В последние годы отечественный агропромышленный комплекс добился значительных успехов в качестве и объеме выпускаемой продукции. Однако улучшение этих показателей пока не нашло должного отражения в финансовом состоянии отрасли — долговое бремя профильных предприятий не позволяет им нормально развиваться", — констатирует Гиль.



По этой причине, добавил он, одна из ключевых задач, которая стоит перед госорганами, заключается в поиске "путей выхода из создавшейся ситуации".



К настоящему времени подготовлен проект указа "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций", который касается предприятий АПК, неплатежеспособность которых приобретает или имеет устойчивый характер. Документ предусматривает реструктуризацию задолженности таких сельхозорганизаций.



"Проект указа предусматривает реструктуризацию задолженности неплатежеспособных сельхозорганизаций путем увеличения уставного фонда в пределах образовавшейся задолженности с передачей акций в собственность кредитора", — пояснил Алексей Гиль.



Кроме этого, проект указа предусматривает предоставление отсрочки по погашению задолженности на три года с последующей рассрочкой на пять лет. Также документ предусматривает эмиссию исполкомами ценных бумаг для перевода задолженности по кредитам банков на местные органы власти или их передачи в "Агентство по управлению активами" по решению главы государства.



"Кредиторы имеют право выбрать предпочитаемый механизм реструктуризации. В случае отсутствия согласованного решения проблемная организация получит отсрочку по платежам на три года с последующей рассрочкой на пять лет", — отмечает Гиль.



При этом, уточняет он, реструктуризировать проблемную задолженность смогут только те сельхозорганизации, которые подготовили бизнес-план по финансовому оздоровлению.