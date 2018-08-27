Эксперт отмечает отток покупателей со вторичного столичного рынка жилой недвижимости на первичный

Минск, 27 июля. Эксперт отмечает отток покупателей со вторичного рынка столичной жилой недвижимости на первичный.



"Согласно проведенному нами исследованию, практически 80% покупателей квартир вторичного рынка также рассматривают и новостройки: кто-то только введенные в эксплуатацию, кто-то с чистовой отделкой, а кто-то даже на этапе строительства. А благодаря спецпрограммам кредитования новостроек и предоставляемым застройщиками рассрочкам оплаты для части покупателей приобретение новостройки выглядит более интересны", — отметила в комментарии БелаПАН заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости "Твоя столица" Светлана Куделко.



По ее словам, по итогам июля на вторичном рынке жилья Минска зафиксировано "тревожное событие" — количество проданных квартир опустилось ниже отметки в 900 сделок. "Последнее лето с таким низким количеством проданных квартир было в 2014 году, когда на фоне приближающейся волны очередного кризиса покупатели уже не могли себе позволить приобрести квартиру по выросшим за 2013 годам ценам. Однако, несмотря на кажущееся сходство, текущая ситуация имеет мало общего с падением спроса четырехлетней давности. Текущим ценам еще далеко до уровня 2014 года, а ухудшения экономической ситуации в стране не предвидится", — считает эксперт.



Куделко также отметила: "Последние несколько лет были богаты на рекорды по количеству проданных на вторичном рынке Минска квартир: квартиры активно покупались и в период отпусков, и в месяцы ожидаемой "зимней спячки" рынка. Тому свидетельство рекорд лета 2016 года с практически 1,5 тыс. сделок, или январь и февраль текущего года, с 1 тыс. и 1,4 тыс. сделок соответственно".



Тем не менее, по мнению Куделко, все эти рекорды не правило, а скорее исключение для вторичного рынка жилья Минска. Они являются "следствием происходивших в эти годы турбулентных событий, например снизившихся до минимального уровня цен в 2016 году и появлением долгожданных всеми подешевевших за 2017 год кредитов". В то время как нормальными показателями, свидетельствующими о стабильности ситуации на рынке, по словам Куделко, являются 600—700 сделок в начале года, порядка 900—1.000 сделок весной и летом, и 1.200—1.300 осенью и в последний месяц уходящего года.



"Если говорить в общем, то столь низкий показатель количества проданных в июле текущего года квартир является следствием вернувшейся на рынок сезонности. Но если разобраться, сезонность тоже не причина, а следствие. Говоря о снижении спроса на квартиры вследствие сезонности, следует понимать, что это значит не уменьшение желающих приобрести или поменять квартиру. При текущей обеспеченности населения Беларуси жильем спрос на собственные квадратные метры будет интенсивным еще, как минимум, лет десять. К тому же покупка квартиры в столице всегда выступала выгодным вложением средств и мечтой большинства наших соотечественников. Поэтому эффект сезонности указывает на то, что в конкретный период времени соотношение цен и доходов населения не позволяет широким массам покупателей решить свой жилищный вопрос", — отметила специалист.



В качестве основополагающих причин летнего снижения сделок представитель "Твоей столицы" назвала "уменьшение количества финансовообеспеченных покупателей и отток покупателей на первичный рынок".