Евро и российский рубль укрепились на первых торгах недели

Минск, 27 августа. 27 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи российский рубль и евро подорожали.





По итогам торгов курс евро вырос на 0,0107 рубля (0,45%) и составил 2,3860 рубля.





Курс доллара США снизился на 0,0009 рубля (0,04%) и составил 2,0551 рубля.





Курс российского рубля вырос на 0,0161 рубля (0,53%) и составил 3,0488 белорусского рубля за 100 российских.







В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.





Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. Стоимость барреля нефти Brent поднялась выше отметки 75 долларов.





В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 0,3948 рубля и составил 67,3963 рубля.