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Дата распечатки: 27.08.2018 14:00
 
27.08.2018 13:40 Общество

Штраф до пяти тысяч рублей грозит фирме-перевозчику за незаконный ввоз иностранца в Беларусь

Минск, 27 августа. Штраф до пяти тысяч рублей грозит фирме-перевозчику за незаконный ввоз иностранца в Беларусь, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета (ГПК).

25 августа в пункте пропуска "Берестовица" сотрудники органов пограничной службы выявили гражданина Колумбии, в паспорте которого не оказалось белорусской визы. Как выяснилось в ходе разбирательства, мужчина проживает в Подмосковье. Он объяснил свой безвизовый визит в Беларусь тем, что между Колумбией и Россией заключено соглашение, разрешающее поездки их граждан без дополнительных документов — только с паспортом. "О том, что маршрут к его российскому дому пролегает через Беларусь, турист не подумал. В результате уроженцу Южноамериканского континента пришлось вернуться в Польшу и продолжить свое путешествие на самолете", — отметили в ГПК.

В отношении фирмы-перевозчика за незаконный ввоз иностранного гражданина в Беларусь начат процесс по статье 23.87 КоАП. За неисполнение обязательств юридическому лицу — владельцу автобуса, на котором приехал безвизовый гость, — грозит штраф до 200 базовых величин.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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