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Дата распечатки: 27.08.2018 17:15
 
27.08.2018 16:12 Политика, Общество

Подозреваемым по "делу БелТА" закрывают выезд за границу

Минск, 27 августа. Подозреваемым журналистам и редакторам по так называемому "делу БелТА" временно закрывают выезд за границу.
Как сообщила главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, посетившая СК 27 августа, в ее отношении вынесено постановление о временном ограничении права на выезд из страны. Также Левшина подписала предъявленное ей постановление о назначении экспертизы компьютерной техники, изъятой у нее во время обыска дома и в офисе БелаПАН.

Ограничение на выезд применено также в отношении международного обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой. Аналогичное решение принято в отношении корреспондента радио "Немецкая волна" Павлюка Быковского, редакторов tut.by Галины Уласик и Анны Калтыгиной, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Напомним, утром 7 августа Следственный комитет распространил информацию о том, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".

"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщила 7 августа пресс-служба СК.

В редакциях независимых СМИ и у некоторых журналистов и редакторов 7—9 августа прошли обыски. Были также задержаны главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, редакторы ООО "ТутБай Медиа" Галина Уласик и Анна Ермаченок, собкор "Немецкой волны" Павел Быковский, редактор интернет-сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Все они провели несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. Перед освобождением с них взяли подписку о неразглашении.

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы и США.
Алексей Александров, БелаПАН.

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