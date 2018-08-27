27.08.2018 17:00 Политика, Общество
Активистов Леонида Кулакова и Майю Наумову оштрафовали за пикет против судебного решения по делу РЭП
Минск, 27 августа. Оппозиционные активисты Леонид Кулаков и Майя Наумова оштрафованы на 40 базовых величин каждый (980 рублей) за участие в несанкционированном пикете против судебного решения в отношении лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Такое решение, как сообщает spring96.org, принято 27 августа судом Московского района Минска.
По данным правозащитников, около Дома правосудия после пикета 24 августа было задержано 11 человек, в том числе оппозиционный политик Николай Статкевич. Одного из них, Александра Абрамовича, отпустили до суда. Ему вручили повестку для явки в суд к 11 часам. Однако выяснилось, что материалов его дела в суде не было, в связи с чем он написал жалобу в секретариат суда.
В суде Московского района собрались около 20 активистов, в том числе Федынич и Комлик, экс-судья конституционного суда Михаил Пастухов и другие. Однако до обеда информации о назначении судов не было.
Статкевича судят сегодня во второй половине дня в суде Ленинского района Минска, сообщила БелаПАН жена политика Марина Адамович.
По данным правозащитников, около Дома правосудия после пикета 24 августа было задержано 11 человек, в том числе оппозиционный политик Николай Статкевич. Одного из них, Александра Абрамовича, отпустили до суда. Ему вручили повестку для явки в суд к 11 часам. Однако выяснилось, что материалов его дела в суде не было, в связи с чем он написал жалобу в секретариат суда.
В суде Московского района собрались около 20 активистов, в том числе Федынич и Комлик, экс-судья конституционного суда Михаил Пастухов и другие. Однако до обеда информации о назначении судов не было.
Статкевича судят сегодня во второй половине дня в суде Ленинского района Минска, сообщила БелаПАН жена политика Марина Адамович.