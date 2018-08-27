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Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/27/media_levshina2708/
Дата распечатки: 27.08.2018 18:54
 
27.08.2018 17:16 Фото

Главному редактору БелаПАН Ирине Левшиной временно запрещен выезд за границу

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Подозреваемым журналистам по так называемому "делу БелТА" временно запрещают выезд за границу.

Как сообщила главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, посетившая Следственный комитет 27 августа, в ее отношении вынесено постановление о временном ограничении права на выезд из страны. Также Левшина подписала предъявленное ей постановление о назначении экспертизы компьютерной техники, изъятой у нее во время обыска дома, а также в офисе БелаПАН.
Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Понедельник, 27 Август 2018, 18:54
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