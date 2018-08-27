Главному редактору БелаПАН Ирине Левшиной временно запрещен выезд за границу

Подозреваемым журналистам по так называемому "делу БелТА" временно запрещают выезд за границу.



Как сообщила главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, посетившая Следственный комитет 27 августа, в ее отношении вынесено постановление о временном ограничении права на выезд из страны. Также Левшина подписала предъявленное ей постановление о назначении экспертизы компьютерной техники, изъятой у нее во время обыска дома, а также в офисе БелаПАН.