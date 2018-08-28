Аутсайдер футбольного чемпионата "Луч" не может выиграть 13 туров подряд

Минск, 28 августа. В 19-м туре футбольного чемпионата Беларуси (24—27 августа) тройка лидеров набрала по одному очку, а аутсайдер — дебютировавший в топ-дивизионе минский "Луч" — продлил безвыигрышную серию до 13 матчей (4 ничьи, 9 поражений).



Результаты: "Минск" — "Торпедо-БелАЗ" — 0:0, БАТЭ — "Витебск" — 1:1 (Стасевич, 89, с пенальти — Фурлан, 54), "Городея" — "Ислочь" — 2:0 (Лазович, 86, Тихоновский, 87), "Неман" — "Торпедо" — 1:0 (Жуковский, 75), "Смолевичи" — "Динамо" Бр — 1:0 (Федянин, 44), "Шахтер" — "Днепр" — 3:1 (Баланович, 28, Лаптев, 45, Бакай, 69 — Барсуков, 37, с пенальти), "Гомель" — "Динамо" Мн — 0:0, "Слуцк" — "Луч" — 1:0 (Шикавка, 68).



В туре забито 11 мячей (хозяевами — 9, гостями — 2), с начала чемпионата — 294 (161 и 133). Средняя результативность в туре составила 1,38 гола за игру, с начала чемпионата — 1,97. Хозяева одержали 5 побед (всего — 59), 3 матча свели вничью (44) и ни одного не проиграли (46). Зафиксировано 16 вариантов счета: 1:0 (40 раз; 27%), 2:0 (24), 2:1, 0:0 (по 21), 1:1 (20), 3:1 (8), 3:0 (4), 3:2, 2:2 (по 2), 6:1, 6:0, 5:2, 5:1, 5:0, 4:0 и 3:3 (по 1).



Положение команд: БАТЭ — 45 очков (18 матчей; разница мячей 31-11), "Витебск" — 38 (18; 28-11), "Динамо" Мн — 38 (18; 21-9), "Шахтер" — 38 (18; 25-8), "Слуцк" — 33 (19; 23-14), "Торпедо-БелАЗ" — 31 (18; 19-13), "Неман" — 29 (19; 18-21), "Динамо" Бр — 26 (18; 29-22), "Гомель" — 20 (19; 11-22), "Смолевичи" — 18 (19; 15-19), "Городея" — 18 (19; 15-22), "Ислочь" — 17 (19; 10-19), "Минск" — 17 (19; 18-22), "Торпедо" — 12 (19; 8-23), "Днепр" — 12 (19; 10-26), "Луч" — 11 (19; 13-32).



Следующий тур пройдет 31 августа — 2 сентября: "Витебск" — "Смолевичи", "Торпедо-БелАЗ" — "Городея", "Днепр" — "Луч", "Ислочь" — "Гомель", "Динамо" Бр — "Минск", "Динамо" Мн — "Неман", "Торпедо" — "Шахтер", "Слуцк" — БАТЭ.