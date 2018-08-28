Замглавы МИД Дапкюнас обсудил вопросы сотрудничества с представителями государственных органов и деловых кругов

Минск, 28 августа. Делегация представителей руководства белорусских государственных учреждений 27—28 августа посещает с визитом Шанхай для изучения опыта экономических реформ и стратегии развития Китая.



Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас провел ряд встреч с представителями государственных органов и деловых кругов КНР.



В частности, он встретился с представителями администрации Шанхайской свободной экономической зоны и корпорации ZTE, которая является одним из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.



В ходе встречи с заместителем главы администрации Шанхайской СЭЗ Лу Фанчжоу были обсуждены пути привлечения новых резидентов и развития свободных экономических зон с учетом опыта деятельности китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", а также максимизации взноса резидентов в экономику Беларуси.



Во время беседы с вице-президентом корпорации ZTE Ю Хаем был обсужден опыт работы корпорации в Беларуси и деятельность компании по разработке передовых телекоммуникационных решений, которые могут быть использованы в области государственного управления, здравоохранения, транспорта и связи.



По информации пресс-службы МИД, корпорация ZTE входит в тройку мировых патентных лидеров в области телекоммуникации, выделяет десятую часть своего бюджета на научные исследования, которыми занимаются 30 тысяч человек. Корпорация является резидентом китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".



Дапкюнас отметил важность дополнения сотрудничества корпорации с Беларусью в области инноваций и научно-исследовательских разработок налаживанием производственной деятельности в китайско-белорусском парке "Великий камень".



В рамках подготовки белорусских производителей к Китайской международной выставке импорта в Шанхае в ноябре 2018 года Дапкюнас встретился с заместителем руководителя бюро (организационного комитета) по организации выставки, заместителем председателя муниципальной комиссии Шанхая по торговле Чжун Сяоминь.



В ходе встречи рассмотрен ход подготовки к главному выставочному мероприятию года в Китае. Дапкюнас отметил, что в Беларуси уделяется особое внимание качественной подготовке к выставке как к исключительной возможности значительного расширения экспортных поставок белорусских товаров и услуг на рынок Китая.



Особое внимание Дапкюнас обратил на активизацию в последнее время всестороннего сотрудничества белорусской столицы с Шанхаем, подготовку к визиту в китайский мегаполис председателя Минского горисполкома и подписание договора об установлении побратимских связей между Минском и Шанхаем.