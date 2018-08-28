Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/28/970369/
Дата распечатки: 28.08.2018 10:22
 
28.08.2018 09:55 Политика

Замглавы МИД Дапкюнас обсудил вопросы сотрудничества с представителями государственных органов и деловых кругов

Минск, 28 августа. Делегация представителей руководства белорусских государственных учреждений 27—28 августа посещает с визитом Шанхай для изучения опыта экономических реформ и стратегии развития Китая.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас провел ряд встреч с представителями государственных органов и деловых кругов КНР.

В частности, он встретился с представителями администрации Шанхайской свободной экономической зоны и корпорации ZTE, которая является одним из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.

В ходе встречи с заместителем главы администрации Шанхайской СЭЗ Лу Фанчжоу были обсуждены пути привлечения новых резидентов и развития свободных экономических зон с учетом опыта деятельности китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", а также максимизации взноса резидентов в экономику Беларуси.

Во время беседы с вице-президентом корпорации ZTE Ю Хаем был обсужден опыт работы корпорации в Беларуси и деятельность компании по разработке передовых телекоммуникационных решений, которые могут быть использованы в области государственного управления, здравоохранения, транспорта и связи.

По информации пресс-службы МИД, корпорация ZTE входит в тройку мировых патентных лидеров в области телекоммуникации, выделяет десятую часть своего бюджета на научные исследования, которыми занимаются 30 тысяч человек. Корпорация является резидентом китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Дапкюнас отметил важность дополнения сотрудничества корпорации с Беларусью в области инноваций и научно-исследовательских разработок налаживанием производственной деятельности в китайско-белорусском парке "Великий камень".

В рамках подготовки белорусских производителей к Китайской международной выставке импорта в Шанхае в ноябре 2018 года Дапкюнас встретился с заместителем руководителя бюро (организационного комитета) по организации выставки, заместителем председателя муниципальной комиссии Шанхая по торговле Чжун Сяоминь.

В ходе встречи рассмотрен ход подготовки к главному выставочному мероприятию года в Китае. Дапкюнас отметил, что в Беларуси уделяется особое внимание качественной подготовке к выставке как к исключительной возможности значительного расширения экспортных поставок белорусских товаров и услуг на рынок Китая.

Особое внимание Дапкюнас обратил на активизацию в последнее время всестороннего сотрудничества белорусской столицы с Шанхаем, подготовку к визиту в китайский мегаполис председателя Минского горисполкома и подписание договора об установлении побратимских связей между Минском и Шанхаем.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 28 Август 2018, 10:22
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск