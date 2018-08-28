Мужчина подозревается в избиении фельдшера скорой помощи в Минске

Минск, 28 августа. 60-летний минчанин подозревается в избиении фельдшера скорой помощи, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова на своей странице в "Фейсбуке".



Следствием установлено, что 27 апреля 2018 года на остановке общественного транспорта был обнаружен мужчина с телесными повреждениями. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, в состав которой входили два фельдшера (обе — молодые девушки). После осмотра пациента было принято решение о необходимости его госпитализации.



"По пути следования в больницу мужчина внезапно предпринял попытку выйти через заднюю дверь автомобиля скорой помощи. Фельдшеры попытались его остановить, но в ответ на это одной из девушек он нанес несколько ударов, сопровождая свои действия угрозами и нецензурной бранью", — сообщила Гончарова.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса.



По информации Гончаровой, согласно имеющимся в уголовном деле данным подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение хулиганства.



В рамках расследования допрошена потерпевшая, свидетель, изучается медицинская документация. Проводится расследование.