Минск, 28 августа. Беларусь открывает почетное консульство в Лозанне, сообщило в "Твиттере" белорусское посольство в Швейцарии.



"Правительство Швейцарии выдало экзекватуру Андрею Нажескину — почетному консулу Республики Беларусь в Лозанне с консульским округом в кантонах Во, Вале, Женева, Невшатель, Фрибур, Юра", — говорится в сообщении.



Лозанна — город на юго-западе Швейцарии, столица франкоязычного кантона Во и административный центр округа Лозанна. Здесь располагаются штаб-квартиры Международного олимпийского комитета и многочисленных международных спортивных федераций, а также Спортивного арбитражного суда и Верховного суда Швейцарии.



Консульская экзекватура — документ, выдаваемый обычно министерством иностранных дел страны пребывания консулу иностранного государства, удостоверяющий признание его правительством принимающей стороны и разрешение на исполнение им консульских функций.



В январе текущего года на встрече Александра Лукашенко с министром иностранных дел Владимиром Макеем обсуждались вопросы оптимизации аппарата МИД. Как сообщил министр после встречи с главой государства, центральный аппарат МИД в ходе оптимизации сокращен примерно на треть, загранучреждений — на 15%. По словам Макея, будет уделено больше внимания работе в тех странах, взаимодействие с которыми приносит большую отдачу.



С начала года Беларусь закрыла посольство в Эфиопии и открыла в Кении. Также были приняты решения о закрытии генерального консульства Республики Беларусь в Милане (Италия) и в польском Гданьске. В Алматы 1 марта закрыто отделение посольства Беларуси в Казахстане. Также в этом году будет закрыто генконсульство Беларуси в Одессе (Украина).



В этом году планируется открыть генеральное консульство Беларуси в Дубае (ОАЭ).









