"Сбербанк" не ожидает серьезных перемен в Беларуси в связи со сменой правительства

Минск, 28 августа. Смена правительства не приведет к серьезному изменению экономического курса белорусских властей, считают аналитики Центра макроэкономических исследований российского "Сбербанка".

"Мы не ожидаем значительных перемен, связанных со сменой правительства", — подчеркивают экономисты "Сбербанка" в последнем выпуске экономического обзора.



Они обращают внимание, что большинство проблем белорусской экономики лежит в плоскости структурных дисбалансов.



"Плачевное состояние масштабного и неэффективного госсектора, которое, по сути, и стало причиной кадровых перестановок, требует жестких и болезненных мер со стороны властей. Есть сомнения, что новое правительство готово на такие решительные шаги", — отмечают авторы обзора.



Тем не менее российские экономисты обращают внимание, что "по сравнению со своими коллегами" новый премьер-министр Беларуси Сергей Румас "отличается либеральными взглядами на экономику".



"Поэтому его назначение можно рассматривать как шаг в сторону повышения эффективности", — считают экономисты "Сбербанка".



Новое правительство во главе с Сергеем Румасом в Беларуси было назначено 18 августа. Представляя нового министра экономики, Румас отметил, что нужно находить новые, более эффективные методы управления экономикой.



"Если правительство — это экономический штаб страны, то Министерство экономики, безусловно, является его ядром. Я жду от вас и от вашей команды новых идей. Потому что все мы понимаем, что время течет, все меняется, мир меняется вокруг нас очень быстро и руководить экономикой старыми методами уже не всегда получается", — сказал Румас, обращаясь к новому министру экономики Дмитрию Крутому.



В то же время Румас после своего назначения на должность премьер-министра дал понять, что радикально менять экономическую политику не планируется. "Не стоит ожидать революционных разворотов", — подчеркнул новый премьер-министр.