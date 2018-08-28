Белорусский рубль снизился к трем основным валютам

Минск, 28 августа. 28 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США, евро и российскому рублю.





По итогам торгов курс евро вырос на 0,0200 рубля (0,84%) и составил 2,4060 рубля.





Курс доллара США увеличился на 0,0035 рубля (0,17%) и составил 2,0586 рубля.





Курс российского рубля вырос на 0,0055 рубля (0,18%) и составил 3,0543 белорусского рубля за 100 российских.







В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.





Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. Стоимость барреля нефти Brent к полудню вторника поднялась почти до 77 долларов.





В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 0,0052 рубля и составил 67,3911 рубля.