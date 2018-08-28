МАЗ разработает специальный автобус для стран Африки

Минск, 28 августа. ОАО "Минский автомобильный завод" планирует разработать специальный автобус для стран Африки, сообщили на предприятии.

Его можно будет использовать на пригородных дорогах с плохим покрытием, рассказали представители ОАО "МАЗ". Пригородный автобус будет спроектирован с учетом особенностей Африканского континента, поэтому сможет свободно ездить на различных дорогах, в том числе грунтовых. Его будут отличать высокий клиренс, неприхотливый в эксплуатации двигатель и относительно простой салон. Кроме того, в нем будет установлен мощный кондиционер.

Ранее на Минском автозаводе уже выпустили в качестве эксперимента один автобус для Африки. "МАЗ-131020" создан на основе шасси грузового автомобиля с простым кузовом, а на крыше размещена площадка для багажа с лестницей, по которой можно забраться наверх. При этом салон вмещает 65 пассажиров. Автобус-внедорожник может использоваться там, где обычные автобусы проехать не в состоянии. "Изучив потребности африканского рынка, мы решили поставить задачу конструкторам разработать новый автобус. Мы рассчитываем, что он будет востребован в странах дальнего зарубежья — прежде всего Африки", — пояснили в ОАО "МАЗ".

На минувшей неделе Минский автозавод посетил глава нигерийской Dangote Group Алаке Маркус Олакунле. Компания занимает лидирующие позиции в производстве цемента, также работает в сфере грузоперевозок и на рынке продуктов питания. Ее годовой оборот превышает 4,1 млрд долларов. Dangote Group планирует обновлять свои автопарки и закупить крупную партию белорусской автотехники.

