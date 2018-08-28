СК проверяет информацию СМИ о вакцинации детей незарегистрированным препаратом

Минск, 28 августа. Следственный комитет проверяет опубликованную в ряде СМИ информацию о вакцинации белорусских детей незарегистрированным в стране препаратом "Эупента", сообщает пресс-служба СК.

Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам проверочных мероприятий, отмечается в сообщении Следственного комитета.



Трагедия произошла 13 августа. Родители двухмесячного мальчика доставили его в фельдшерско-акушерский пункт на плановую вакцинацию. После введения нескольких прививок ребенок начал задыхаться. Бригада скорой помощи доставила мальчика в Ганцевичскую центральную районную больницу, но спасти ребенка не удалось. Ганцевичский районный отдел Следственного комитета инициировал проверку по факту смерти ребенка. Были назначены экспертные исследования изъятых медицинских документов и препаратов, в частности двух вакцин, которые ввели ребенку, — "Эупента" (LG Chem, Южная Корея) и "Иммовакс Полио" (Sanofi Pasteur, Франция). Применение двух серий вакцин "Эупента" и "Иммовакс Полио" в Беларуси приостановлено до завершения расследования.





27 августа интернет-ресурс "Ежедневник" опубликовал материал "Коррупция Минздрава: как из белорусских детей сделали испытательный полигон", который перепечатал ряд средств массовой информации. Поводом для статьи стала трагедия в Ганцевичском районе, где после прививки АКДС умер двухмесячный ребенок. "Ежедневник" написал, что белорусских детей прививают вакциной, которая не только не прошла регистрацию в Беларуси, но и имеет путанную историю прохождения испытаний и регистрации в Южной Корее.



Министерство здравоохранения 28 августа разместило на своем сайте сообщение, в котором отмечает, что "формат подачи информации и грубое изложение фактов в статьях, опубликованных на одном из интернет-ресурсов и перепечатанных другими СМИ, могут причинить вред национальной безопасности Республики Беларусь в сфере здравоохранения".



При этом ведомство обращает внимание, что "неоднократно высказывало свою позицию" по публикациям в ряде СМИ статей, связанных с вакцинопрофилактикой в Беларуси, в частности в публикациях 20 и 23 августа.



"Сообщаем, что ведомство направило соответствующие документы в Генеральную прокуратуру", — говорится в сообщении. Какие именно документы, в пресс-службе не уточнили.



"Информация проверяется следователями в контексте возможного использования сложившейся ситуации в рамках конкурентной борьбы производителей вакцин", — отмечается в сообщении.Дополнительно СК выясняет порядок закупки вакцины, собирается информация о прохождении лекарством необходимых перед применением процедур, регламентированных действующим законодательством. Проверяются качество и происхождение изъятых образцов препарата.Следователи также продолжают проверку по факту смерти двухмесячного ребенка после проведения плановой вакцинации в Ганцевичском районе. Назначен ряд экспертных исследований. Изъяты образцы вакцины, использовавшейся для проведения прививок.