Беларусь посетит парламентская делегация Финляндии

Минск, 28 августа. Парламентская делегация Финляндии посетит Беларусь 29 августа — 1 сентября, сообщает пресс-служба Совета Республики.



Делегацию возглавит председатель парламентской группы дружбы с Беларусью, член фракции Национальной коалиционной партии Вилле Рюдман. Состоится встреча делегации с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Кроме того, пройдет заседание рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Финляндии.



Программой визита также предусмотрены встречи парламентской делегации с руководством МИД, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также Парка высоких технологий.