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Дата распечатки: 28.08.2018 13:22
 
28.08.2018 12:13 Политика, Экономика, Беларусь — Евросоюз

Беларусь посетит парламентская делегация Финляндии

Минск, 28 августа. Парламентская делегация Финляндии посетит Беларусь 29 августа — 1 сентября, сообщает пресс-служба Совета Республики.

Делегацию возглавит председатель парламентской группы дружбы с Беларусью, член фракции Национальной коалиционной партии Вилле Рюдман. Состоится встреча делегации с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Кроме того, пройдет заседание рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Финляндии.

Программой визита также предусмотрены встречи парламентской делегации с руководством МИД, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также Парка высоких технологий.
Алексей Александров, БелаПАН.

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