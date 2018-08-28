Минобороны Беларуси и Польши проводят консультации в Бресте

Минск, 28 августа. В Бресте 28—29 августа проходят консультации представителей Министерства обороны Беларуси и Министерства национальной обороны Польши "по планированию двустороннего военного сотрудничества", сообщает Минобороны.



"Для участия в мероприятии в Республику Беларусь прибыла делегация польского оборонного ведомства во главе с директором департамента военных иностранных дел полковником Томашем Коваликом", — уточнили в ведомстве.



Повестка дня консультаций также включает обсуждение "актуальных вопросов международной и региональной безопасности".