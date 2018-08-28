Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/28/media_brilevichi/
Дата распечатки: 28.08.2018 16:33
 
28.08.2018 15:54 Фото

В столичном микрорайоне Брилевичи 1 сентября откроется новая школа

    Посмотреть Посмотреть
В Минске в микрорайоне Брилевичи 1 сентября откроется новая школа № 204 на 1.020 мест. В этом году здесь за парты сядут 700 учеников.

В школе есть лифт. Таким образом, в учреждении обеспечивается безбарьерная среда. При школе будут работать теннисные корты, волейбольные, баскетбольные площадки, тренажерный и спортивный залы, а также маленький и большой бассейны.
Фото Сергея Балая, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 28 Август 2018, 16:33
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск