В столичном микрорайоне Брилевичи 1 сентября откроется новая школа

В Минске в микрорайоне Брилевичи 1 сентября откроется новая школа № 204 на 1.020 мест. В этом году здесь за парты сядут 700 учеников.



В школе есть лифт. Таким образом, в учреждении обеспечивается безбарьерная среда. При школе будут работать теннисные корты, волейбольные, баскетбольные площадки, тренажерный и спортивный залы, а также маленький и большой бассейны.