Белорусский тренер Хацкевич второй год подряд не смог вывести киевское "Динамо" в групповой раунд Лиги чемпионов УЕФА

Киев, 29 августа. Киевское "Динамо" под руководством белорусского тренера Александра Хацкевича второй год подряд не смогло выйти в групповой раунд Лиги чемпионов УЕФА.



В плей-офф квалификации ЛЧ украинский клуб проиграл по сумме двух матчей голландскому "Аяксу" (1:3 в гостях, 0:0 дома) и осенью выступит в группе менее престижной Лиги Европы.



"Будем откровенны: класс соперника выше, — отметил Хацкевич на послематчевой пресс-конференции. — Могло произойти чудо, забей мы в начале игры. Но установка на игру выполнялась только первые 15 минут, до пенальти (голландцы его не реализовали. — БелаПАН.). Потом все развалилось, начали бояться, низко садиться, каждый пытался быстрее избавиться от мяча, много технического брака в передачах".



По словам Хацкевича, игроки нынешнего состава играют вместе только восемь месяцев, клуб уже "три с половиной — четыре месяца" ищет нападающего, который способен ставить "конечную точку", однако не в состоянии удовлетворить финансовые запросы тех, кто представляет интерес.



Бывший тренер белорусской сборной Хацкевич возглавил киевское "Динамо" летом 2017 года. В сезоне-2017/2018 команда выбыла уже в 3-м квалификационном раунде ЛЧ, уступив швейцарскому клубу "Янг Бойз" (3:1 дома, 0:2 в гостях). После этого в плей-офф квалификации Лиги Европы киевляне выиграли у португальского "Маритиму" (0:0 в гостях, 3:1 дома) и вышли в основную стадию турнира. В своей группе они заняли первое место, опередив сербский "Партизан", "Янг Бойз" и албанский "Скендербеу". В 1/16 финала команда Хацкевича одолела греческий АЕК (1:1 в гостях, 0:0 дома), а в 1/8 финала уступила итальянскому "Лацио" (2:2 в гостях, 0:2 дома).



Последний раз киевляне выступали в группе ЛЧ в сезоне-2016/17. Тогда под руководством главного тренера Сергея Реброва они замкнули квартет, пропустив вперед итальянский "Наполи", португальскую "Бенфику" и турецкий "Бешикташ".



В нынешнем сезоне в групповом раунде Лиги чемпионов, минуя квалификацию, выступит московский ЦСКА, которым руководит бывший главный тренер борисовского БАТЭ Виктор Гончаренко. В минувшем сезоне российский клуб под его началом занял третье место в своей группе ЛЧ (соперники: английский "Манчестер Юнайтед", швейцарский "Базель" и "Бенфика") и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. В итоге команда дошла до четвертьфинала, где уступила английскому "Арсеналу".



29 августа ответный матч плей-офф квалификации ЛЧ против голландского "Эйндховена" проведет борисовский БАТЭ. Встреча соперников 21 августа на поле белорусского клуба завершилась победой гостей — 3:2.