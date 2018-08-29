Все четыре белорусские теннисистки преодолели первый круг открытого чемпионата США

Минск, 29 августа. Все четыре белорусские теннисистки преодолели первый круг (1/64 финала) открытого чемпионата США (US Open) — последнего из четырех в сезоне турниров "Большого шлема".



Получившая "дикую карту" Виктория Азаренко (79-е место в рейтинге ВТА) выиграла у словачки Виктории Кужмовой (56) — 6:3, 7:5, Вера Лапко (72) — у Катерины Бондаренко из Украины (86) — 6:3, 6:3, Арина Соболенко (20) — у американки Даниэллы Коллинз (37) — 6:0, 4:6, 6:4, а Александра Саснович (33) — у Белинды Бенчич из Швейцарии (38) — 2:6, 6:1, 6:2.



В следующем раунде Азаренко встретится с Дарьей Гавриловой из Австралии (32), Лапко — с бельгийкой Элизе Мертенс (15), Соболенко — с победительницей матча российских теннисисток Веры Звонаревой (133) и Анны Блинковой (100), Саснович — с Дарьей Касаткиной (Россия, 11).



До нынешнего сезона наивысшим достижением Азаренко на US Open являлся выход в финал (2012, 2013), Саснович — во второй круг (2014, 2017), Соболенко — во второй раунд квалификации (2016), Лапко — также во второй раунд квалификации (2017).